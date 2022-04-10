بلدية غرب الدمام تنفذ مبادرة (صديق التوحد)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الدمام

نفذت بلدية غرب الدمام، أمس السبت، مبادرة “صديق التوحد”، بمجمع النخيل مول بالدمام، والتي تهدف الى نشر الوعي التثقيفي اضطرابات طيف التوحد لدى الأطفال، وذلك ضمن مسؤولية البلدية المجتمعية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فايز بن سرحان الشمري، أنه ومن ضمن المسؤولية المجتمعية تم تفعيل المبادرة، بهدف نشر التوعية بهذا المرض، مشيرا الى أن المصابين باضطراب التوحد هم نسيج من نسيج المجتمع، وهم مختلفون مثل أي شخص آخر، وعلينا أن نتحمل مسؤولية التوعية، بهذا المرض والتعامل مع ذوي التوحد، وتقبل المجتمع الذي يعيش فيه هذا المريض.

ولفت الى إلى أهمية هذه الفئة وما تمتلكه من مهارات فريدة واستثنائية في كثير من الأحيان، مضيفا الى أنه تم في المبادرة التنسيق مع اخصائيين بطيف التوحد وعائلات لأطفال التوحد، لتوحيد الجهود لتوعية المواطنين والمقيمين من زوار مجمع النخيل مول لإعطاء الاستشارات اللازمة فيما يخص اضطرابات التوحد وكيفية التشخيص المبكر من خلال المختصين.

وقال أنه تم توزيع عدد من الكتيبات وتقديم الاستشارات للزوار خلال هذه المبادرة من قبل مسؤولي البلدية والمتطوعين، وكذلك فريق الكشافة

وأكد الشمري بأن جهود البلدية مستمرة وبالتعاون مع الجهات المعنية في تقديم المبادرات والمشاركات المجتمعية.