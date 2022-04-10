الحصيني: توقعات بسقوط أمطار منتصف الأسبوع الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - 09-09-1443 12:24

صدى تبوك – متابعة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يترسب الغبار تدريجياً اليوم الأحد 9 رمضان مع بقاء عوالق خفيفة تتلاشى تدريجيا.

وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “مازالت النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة خفيفة على أجزاءٍ من المملكة من الثلاثاء 11 رمضان 1443هـ، إن شاء الله بدايتها ضعيفة، وقد يكون الواقع أفضل”.