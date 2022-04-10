محمد بن مسعود - الدمام - 09-09-1443 12:24
صدى تبوك – متابعة
توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يترسب الغبار تدريجياً اليوم الأحد 9 رمضان مع بقاء عوالق خفيفة تتلاشى تدريجيا.
وقال الحصيني، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “مازالت النماذج العددية للطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة خفيفة على أجزاءٍ من المملكة من الثلاثاء 11 رمضان 1443هـ، إن شاء الله بدايتها ضعيفة، وقد يكون الواقع أفضل”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: توقعات بسقوط أمطار منتصف الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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