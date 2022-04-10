محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أعلنت الإدارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة، الإطاحة بقائد دراجة آلية كان يقودها على إطار واحد. وتفاعلت إدارة مرور العاصمة مع ما نشره قائد الدراجة من مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيادته للدراجة الآلية على إطار واحد معرضا حياته وحياة مستخدمي الطرق للخطر.

كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بقائد دراجة نارية نشر فيديوهات وهو يقودها على إطار واحد بشوارع مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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