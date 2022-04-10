محمد بن مسعود - الدمام - أحرز بنك الخليج الدولي ثلاث جوائز مهمة من جوائز مجلة (جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو) تقديراً لتميزه خلال العام الماضي؛ فقد حاز البنك على جائزة «أفضل صفقة مراعية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحكومة الشركات في البحرين لعام 2022م، وأفضل قرض مرتبط بالاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022م» تقديراً لكونه أول بنك يقع مقره في مملكة البحرين وتملك السعودية غالبية أسهمه، وينجح في تقديم قرض مشترك مرتبط بالاستدامة. كما نال البنك جائزة «أفضل بنك لتمويل المشاريع والتمويل المهيكل في السعودية 2022».

وبهذه المناسبة قال عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي: «اننا فخورون جدا بهذا التقدير من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو، الذي يثبت قدرتنا على ترسيخ مكانتنا كبنك تمويل رائد في المنطقة، وبنك متقدم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات والاستدامة». مضيفاً: «نحن ملتزمون تماماً بخدمة عملائنا من الشركات وبتقديم الحلول الجديدة الرائدة التي تمكن البنك وعملائه من تمويل أنشطتهم والاستثمار بطرق أكثر استدامة».

من جهته؛ قال جمال الكشي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب: «هذه الجوائز تعكس جهود وتفاني موظفينا في مجموعة بنك الخليج الدولي. وسيستمر البنك في التركيز على تقديم حلول ذات قيمه مضافه عالية لعملائه حول المنطقة وفي تقديم ما يمكنه في سبيل دعم اقتصاديات المنطقة وأسواقها المالية».

كانت هذه تفاصيل خبر بنك الخليج الدولي يحصد ثلاثة جوائز من مجلة «جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.