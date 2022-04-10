أمانة الشرقية تطلق مبادرة “استلهام”.. وتسجل 150 فكرة إبداعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “استلهام” للأفكار الإبداعية، وذلك ضمن سلسلة مبادراتها التي ينفذها مركز الإبداع في عدد من المواقع العامة، للتعريف بالمركز ومنصاته لاستقطاب الأفكار الإبداعية، وإشراك المجتمع في إيجاد حلول إبداعية لخدمات القطاع البلدي.

وأوضحت الأمانة، أن المبادرة التي استمرت يومين، هدفت إلى نشر ثقافة الإبداع والتعريف بمركز الإبداع البلدي، وأهدافه ومنصاته، من خلال استحداث “باركود” خصص لتقديم الأفكار الإبداعية والابتكار، والتي سجلت خلالها 150 فكرة إبداعية، مشيرةً إلى أن المبادرة أطلقت بكورنيشي الخبر والدمام، وبمشاركة أكثر من 40 متطوعًا ومتطوعة للتعريف بالمركز ومبادرته لاستلهام الأفكار الإبداعية وتسجيلها.

ويسعى مركز الإبداع البلدي بالأمانة إلى دعم الابتكار والتفكير الإبداعي الذي يعزز من المشاركة المجتمعية، وتنمية دور المستفيد في تحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول المبتكرة والإبداعية، من خلال فتح قنوات المشاركة من كافة فئات المجتمع لاستقطاب الأفكار الإبداعية وتقييمها وتحويلها لمشاريع تخدم القطاع البلدي، وتحقيق الارتقاء بمستوى الأفكار الإبداعية ونشر ثقافة الإبداع البلدي في داخل القطاع وخارجه، وذلك من خلال فريق عمل متخصص حاصل على شهادات أخصائي ابتكار معتمدة على آليات عدة، لتقييم الأفكار التي تستقطب وتستقبل من مختلف مصادرها ومن أهمها التواصل المباشر مع الجمهور من خلال تفعيل عدد من المناسبات.