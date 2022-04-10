صحة الرياض تُنفّذ 4199 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نفّذت صحة الرياض 4199 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 2 – 8 أبريل 2022م ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 275 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 مستشفى خاصاً و 226 مستشفى حكومياً، و 355 زيارة للمراكز الحكومية و 2079 زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى 1490 زيارة للصيدليات.