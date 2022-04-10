اخبار السعوديه

4199 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات بصحة الرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 4199 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات بصحة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة الرياض 4199 جولة تفتيشية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافةً إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة من 2 - 8 أبريل 2022م ، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19). وشملت الجولات 275 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة 49 مستشفى خاصاً و 226 مستشفى حكومياً، و 355 زيارة للمراكز الحكومية و 2079 زيارة للمجمعات الطبية، إضافةً إلى 1490 زيارة للصيدليات. // انتهى //12:16 ت م NNNN
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا