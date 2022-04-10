شكرا لقرائتكم خبر عن 4199 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات بصحة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام