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إغلاق 17 منشأة وتحرير 32 مخالفة للإجراءات الوقائية بالباحة

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الباحة 5347 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة تجارية، وتحرير 32 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط, أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة, داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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