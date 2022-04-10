اخبار الخليج – تلبيةً لطموحات الرؤية الاقتصادية 2030.. التخطيط العمراني: الانتهاء من تخطيط واعتماد 16 مخططاً

محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من دورها في إعداد المخططات التفصيلية والهيكلية، صرحت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أنها انتهت من تخطيط واعتماد 16 مخططاً والتي تبلغ إجمالي مساحتهم 10،136،990 متراً مربعاً، نتج عنه 1482 عقار، تلبيةً لطموحات الرؤية الاقتصادية 2030 وبما يتوافق مع معطيات المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين.

وأضافت الهيئة بأنها تسعى من خلال مبادرتها القائمة على حصر جميع المناطق غير المخططة إلى العمل على تخطيطها بشكل نموذجي بهدف توسعة شبكات الطرق وتوفير المرافق الخدمية والمجتمعية والبنية التحتية اللازمة في مختلف المناطق، وتصنيف العقارات بما يلائم الاستعمالات المعتمدة للأراضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع التوسّع العمراني والنمو السكاني الكبير الذي تشهده كافة محافظات المملكة.

وأشارت بأن عملية تخطيط المناطق غير المخططة تتم على أربعة مراحل رئيسية، هي: التخطيط، والاعتماد، والتحديث على الوثائق وأخيراً تنفيذ المخطط. وبينت بأن المرحلة الأولى وهي مرحلة التخطيط تتضمن مجموعة إجراءات أهمها تعديل تداخل الملكيات، واستحداث شبكة الطرق والبنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق. أما المرحلة الثانية مرحلة الاعتماد فتشمل الحصول على الموافقات اللازمة لاعتماد المخطط ونشر قرار الاعتماد في الجريدة الرسمية.

وأضافت الهيئة بأنه بعد الانتهاء من نشر المخطط في الجريدة الرسمية يتم تحويل المخطط إلى الجهات المعنية بالعمل على المرحلة الثالثة وهي مرحلة التحديث على وثائق العقارات المتأثرة بالمخطط التفصيلي، وتشمل الإجراءات المتعلقة بالتثمين والاستملاك وتوزيع العقارات الناتجة عن المخطط التفصيلي، أما المرحلة الأخيرة فهي المرحلة المعنية بتنفيذ المخطط والتي تتطلب تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق وتوفير الخدمات اللازمة، مع الأخذ في عين الاعتبار في كافة المراحل مراعاة الاحتياجات والخدمات العامة لأهالي المنطقة إلى جانب الاحتياجات المستقبلية المتوقعة.

ووضحت الهيئة أن أولوياتها في العمل خلال الفترة القادمة تتمثل في دراسة التحديات المتعلقة بالتخطيط والتطوير العمراني من أجل طرح حلول تعالج تلك التحديات بما يواكب التطلعات والرؤى المستقبلية للمملكة ويعزز مفاهيم الاستدامة والتنمية الحضرية بشكل أكثر فعالية، ويحقق مستقبل عمراني مستدام.