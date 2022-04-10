اخبار الخليج – الملكية للأعمال الإنسانية تشارك في اجتماع الاتحاد الأوربي لبحث سبل مساعدة اللاجئين من أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة من رئيسة المفوضية الأوربية السيدة أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء كندا السيد جاستن ترود، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تقديراً لجهود جلالته الإنسانية في دعم اللاجئين والمحتاجين من مختلف دول العالم، شاركت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في الاجتماع الإفتراضي الذي نظمه الاتحاد الأوربي لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا.

وخلال كلمته في الاجتماع قال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعادة الدكتور مصطفى السيد إن مملكة البحرين قامت من خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيه كريم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، بالتنسيق مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين من أوكرانيا من مختلف الجنسيات دون تمييز مراعاة لوضعهم الانساني وذلك انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بالوضع الإنساني للاجئين من اوكرانيا وضمان حمايتهم.

وبين الدكتور مصطفى السيد أن مشاركة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في هذا الاجتماع تأتي لبحث أفضل السبل الممكنة لتقديم المساعدات الانسانية إلى اللاجئين المدنيين الفارين من أوكرانيا من الأوكرانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى دون تفرقة او تمييز، وذلك بما يعكس الدور الإنساني لمملكة البحرين ووقوفها مع الشعوب والتركيز على مبادئ التضامن الإنساني، في ظل الأزمات التي تتعرض العديد من دول نتيجة الاضطرابات والأزمات السياسية والاقتصادية وأثرها على المستوى الإنساني والاجتماعي على الشعوب والدول المتضررة.

مؤكداً أن هذه الإستراتيجية كان لها الأثر الإنساني الكبير في كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدتها مملكة البحرين، ونالت احترام وتقدير العالم أجمع والإشادة من ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد خالد خليفة للدور المتيمز لمملكة البحرين في دعم اللاجئين ومساعدتهم مراعاة لوضعهم الإنساني مؤكداً بأن مملكة البحرين من الدول السباقة في تقديم الدعم الإنساني للجميع دون تميز أو تفرقة.

وأكد الدكتور مصطفى السيد أن هذه الاستراتيجية تعمل عليها المؤسسة لتقديم الدعم الإنساني للمحتاجين، والتي تقوم بتقديم المساعدة أولاً ثم القيام بزيارات ميدانية لتلبية المتطلبات التي هم في أمس الحاجة لها، ومن ثم توفير الدعم الإنساني بشكل رئيسي من خلال وكالات الأمم المتحدة، حيث نجحنا وبشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية وستستمر استراتيجيتنا هذه في جميع المهام الإنسانية التي نقوم بها لخدمة الإنسانية في مختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع ينظمه الاتحاد الأوربي لمساعدة اللاجئين في أوكرانيا حيث الخليج 365 أن أطلق السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة نداء رسمياً لتمويل العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في أوكرانيا، حيث ذكرت تقارير الأمم المتحدة أن هذا التمويل أمر ملحّ لمساعدة ودعم آلاف الأشخاص الذين يعانون من نقص في الحصول على الخدمات الإنسانية.