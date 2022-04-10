اخبار الخليج – زين البحرين تقدم جوائز تصل إلى 5 آلاف دولار أمريكي لعملاء خدمة مسبق الدفع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت زين البحرين (رمز التداول: ZAINBH)، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات الاتصالات في المملكة، عن إطلاق سحب جديد لجوائز عملاء خدمة مسبق الدفع الذين يعيدون شحن خطوطهم من خلال القنوات الرقمية للشركة مثل تطبيق أو موقع زين البحرين أو صفحة My Zain أو «بنفت بي». وتبلغ قيمة الجوائز الأسبوعية التي تنتظر الفائزين المحظوظين 500 دولار أمريكي، مع جائزة كبرى بقيمة 5,000 دولار أمريكي يتم السحب عليها في نهاية الحملة الترويجية.

وبالإضافة إلى الجوائز الأسبوعية والجائزة الكبرى التي تقدمها زين لعملاء خدمة مسبق الدفع، توفر الشركة للعملاء الراغبين في إعادة شحن خطوطهم مجموعة متنوعة من الباقات التي تناسب ميزانياتهم، كما يمكنهم الاستفادة من فترات صلاحية أطول تصل إلى 210 يوماً. وكذلك يمكن لجميع العملاء أيضاً المشاركة في لعبة «Spin & Win» على تطبيق زين البحرين بعد كل إعادة شحن، والحصول على فرصة للفوز بجوائز قيّمة.

وبهذه المناسبة، قال عمار الكتبي، المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات للأفراد في زين البحرين: “تفخر زين البحرين بأنها في طليعة مسيرة الرقمنة. ونهدف من خلال عرضنا الجديد هذا إلى تشجيع العملاء على استكشاف عروض تجربة العملاء الرقمية المتميزة. فنحن نقدم قنوات تساعد العملاء في تسهيل مجموعة خدماتنا المتنوعة كي يتمكنوا من توفير الوقت ومتابعة أنشطتهم اليومية بسهولة ويسر، وندعم جهود المملكة لإنشاء اقتصاد رقمي يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030».

يذكر أن العملاء الذين يعيدون شحن خطوطهم مسبقة الدفع عبر أي من قنوات زين البحرين الرقمية سيدخلون السحب تلقائياً. وتستمر المسابقة من 15 مارس إلى 12 يونيو، مع إجراء السحب على الجائزة الكبرى في 14 يونيو.