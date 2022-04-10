الأحوال المدنية توفر خدمة التعريف الإلكتروني للأبناء عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت الأحوال المدنية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مزايا خدمة التعرف الإلكتروني، حيث أكدت أن هذه الخدمة تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء من منصة أبشر دون الحاجة لمرافقتهم إلى مكتب الأحوال المدنية.
وذكرت الأحوال المدنية أن من مميزات الخدمة توفير الوقت والجهد على الوالدين غير القادرين على مرافقة من بلغ السن النظامي من الأبناء للتعريف بهم من مكاتب الأحوال المدنية، وتساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير بإصدار بطاقة الهوية الوطنية نتيجة عدم تواجد الوالدين في المدينة نفسها أو لأسباب أخرى، كما أن الخدمة تغني عن استخدام الورق.
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