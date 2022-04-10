تايلاند تسجل أكثر من 25 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت وزارة الصحة التايلاندية صباح اليوم تسجيل 25 ألفا و 139 إصابة و108 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ بدء الجائحة في تايلاند أوائل عام 2020، تم تسجيل 3 ملايين و883 ألفا و485 حالة إصابة بكورونا و26 ألفا و83 وفاة.

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