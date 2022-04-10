اعتماد مدينة الملك سلمان الطبية مركزا تدريبيا لبرنامج الجراحة العامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة جهة تدريبية معتمدة لبرنامج الجراحة العامة. ووفق الاعتماد، تقدم المدينة خدماتها التدريبية بداية من مطلع شهر أكتوبر المقبل 2022.

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