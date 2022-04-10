كورونا حول العالم.. 6.2 مليون وفاة ورقم قياسي للجرعات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أظهرت بيانات مجمعة ، اليوم الأحد 10 أبريل 2022، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا العالمية إلى 1ر498 مليون حالة، بينما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 11.1 مليار جرعة لقاح.

إصابات كورونا حول العالم

وبحسب أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 498 مليونا و 154 ألف حالة.

وفيات كورونا العالمية

وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و 176 ألف وفاة.

أخبار قد تهمك

جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 11 مليارا و93 مليون جرعة.