اخبار الخليج – أيوّب: منصّة «الأراضي الحكومية» دعم للشفافية والفرص الاستثمارية النوعية

أشاد مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة أمفا القابضة محمد رجب أيّوب بإطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية والتي جاءت ضمن خطط التعافي الاقتصادي، وأكّد أنها تصبّ في إطار تسهيل الإجراءات وإتاحة الفرص الاستثمارية النوعية.

وأكّد أيّوب أن هذه الخطوة محلّ ترحيب كبير في الأوساط العقارية وتعزيز للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا أيّوب إلى تطوير البرنامج ليشمل طرح أراضٍ في مواقع استراتيجية هامة بالمملكة بما يدعم التوجهات السياحية ويسهم في تسريع وتيرة المشاريع الاقتصادية الرائدة، مرحّبًا في ذات الوقت بطرح 17 أرض كخطوة أولى.

واقترح أيّوب أن تشمل الأراضي الاستخدامات السكنية بما يسهم في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأكّد أيّوب أن المنصّة ستساهم في إتاحة بيانات الأراضي الحكومية بشكل عادل وشفّاف لجميع المستثمرين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري، منوهًا إلى ضرورة دراسة إعطاء المزيد من المزايا للمطورين العقاريين للإسهام الفاعل في البرنامج لما يمتلكه هذا القطاع من خبرات وإمكانات كبيرة ورؤى مبتكرة تصبّ في صالح الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية.

واقترح في هذا السياق طرح المزيد من الأراضي للاستثمار العام ودراسة أفكار المطوّرين العقاريين بشأن المشاريع التي تضمن الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي بما يتناسب مع تصنيف تلك الأراضي.

وأعرب عضو مجلس إدارة «أمفا القابضة» عن تفاؤله الكبير بالمزيد من الخطوات الداعمة لخطط التعافي الاقتصادي وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية.

مؤكدًا أن تلك الخطوات الشجاعة والجادة تصبّ في الدفع بالتنمية الاقتصادية نحو آفاقٍ واسعة من الإنجاز في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.