استمرار تأثير الأتربة المثارة على شرق ووسط المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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