زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب قرية «بيبورا» الإندونيسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية “أبيبورا” الإندونيسية دون ورود تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم أن مركز الزلزال حدد على بعد 118 كيلومترًا من قرية أبيبورا في مقاطعة بابوا الإندونيسية بجزيرة غينيا الجديدة وعلى عمق 49 كيلومترًا.
وتقع إندونيسيا على “حزام النار” النشط زلزاليا في منطقة المحيط الهادي وكثيرًا ما تتعرض لزلازل وموجات مد مدمرة.
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