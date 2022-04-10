موانئ السعودية: ارتفاع حاويات المسافنة 17% خلال مارس 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

سجّلت موانئ السعودية خلال شهر مارس لعام 2022م ارتفاعا في حجم الأطنان المناولة بنسبة 0.09% بإجمالي بلغ نحو 25 مليون طن، وأعداد الحاويات المناولة بنسبة 2.5% بإجمالي بلغ نحو 865 ألف حاوية وذلك مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2021.

وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن “موانئ” فقد سجلت موانئ السعودية أيضا ارتفاعا في عدد من المؤشرات التشغيلية الأخرى، منها ارتفاع أعداد حاويات المسافنة بنسبة 17% بإجمالي بلغ نحو 503 آلاف حاوية، وارتفاع أعداد الركاب بنسبة 84.2% بواقع 98 ألف راكب، وارتفاع أعداد السيارات بنسبة 15.5% بإجمالي بلغ أكثر من 78 ألف سيارة.

وفي المقابل سجلت موانئ السعودية انخفاضاً في أعداد المواشي المستوردة بنسبة 73.4% بواقع نحو 105 آلاف رأس من الماشية، وكذلك انخفاضاً في أعداد السفن بنسبة 1.27% بإجمالي بلغ 1.091 سفينة، وذلك نتيجة للعرض والطلب في ظل التحديات التي تواجه النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمي.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ تواصل العمل على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال إستراتيجيتها المؤسسية الهادفة إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع النقل البحري ويتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويدعم برامج رؤية المملكة 2030.