الصين تسجل 1351 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، تسجيل 1351 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) السبت مقابل 1350 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن 1318 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 1334 في اليوم السابق.
وسجلت الصين 25111 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 23815 في اليوم السابق.
ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.
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