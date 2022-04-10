شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي : كرات نارية من الشهب في سماء شمال المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت سماء المنطقة الشرقية زخات من الشهب والتي تم مشاهدتها بوضوح .

وقال الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي"، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء : الكرات النارية تكثر مع زخات الشهب و ممكن رؤيتها بأي وقت من العام وليس لها وقت معين ، وما تم مشاهدته في شمال المنطقة الشرقية تعد كرة نارية وهي من الشهب بحجم أكبر لذلك تأخذ وقت أطول في الاحتراق و تكون ضياءها أعلى

وعادة الكرات النارية تحترق على ارتفاعات أقل من الشهب بين ٥٠ الى ٨٠ كلم فوق سطح الارض