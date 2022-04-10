شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تعيد جدولة فترات الضخ لمحافظتي أبوعريش والعارضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية، عن إعادة جدولة فترات ضخ المياه لمحافظتي أبوعريش والعارضة بمنطقة جازان، وذلك نظرا لتعطل المصدر المزود للمياه.

وأفادت الشركة بأنه سيتم ضخ المياه لجميع أحياء محافظة العارضة على مدى ثلاثة أيام، وثلاثة أيام أخرى لأحياء "القدس، والخالدية، والنسيم، والروضة، والورود، والنزهة، والزهور، والنهضة، وقنبورة، والملك فهد" في محافظة أبوعريش، مشيرة إلى أنه سيستمر الضخ وفق الجدولة الجديدة إلى حين عودة المصدر لتغذية المحافظتين.