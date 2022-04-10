شكرا لقرائتكم خبر عن أثر التوازن الغذائي على صحة الفرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم تجمع الشرقية الصحي محاضرة تثقيفية بعنوان «أهمية المحافظة على التوازن الغذائي في رمضان»، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أخصائي أول تغذية سريرية بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أروى العقاد، أن الصيام ليس فقط تربية روحية وإنما يعود على الجسم بفوائد عديدة، مؤكدة أنه يسهم في التخلص من السموم الموجودة بالجسم، ويساعد في تنظيف القولون والأمعاء والكبد، نتيجة امتناع الفرد عن الأكل والشرب لفترة طويلة، ويجدد خلايا الجسم بما يساعد من كفاءة الدورة الدموية والجهاز اللمفاوي، كما يقوي الجهاز المناعي ويعزز وظائفه.

وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت أن الصيام يقوي خلايا الدماغ ويعزز من صفاء الذهن ويساعد على التركيز، موضحة أن بالأيام الأولى من الصيام قد يشعر الفرد بصداع وإعياء ويأتي ذلك بسبب تخلي الدماغ عن الكافيين الذي يعتبر منشطا رئيسيا، فضلا عن أن الامتناع عن تناول السكريات والجلوكوز والنشويات لفترة طويلة يؤثر على عملية الإحساس بالنشاط، ولكن بمجرد الاستمرار بالصيام سيتخلص الجسم من السموم.