شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نشاطا تحت مجهر «بلدية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت إدارة الخدمات في بلدية محافظة الخبر، خطة العمل لشهر رمضان المبارك لعام 1443، وشملت 12 نشاطا تجاريا، في إطار تشديد الرقابة على المنشآت، لضمان أمن وسلامة الغذاء والصحة العامة.

وتضمنت الخطة تكثيف جهود إدارة رقابة الأسواق لرفع مستوى الجولات الميدانية في شهر رمضان، حرصا على الصحة العامة، ومتابعة كل ما يقدم من مأكولات وخدمات، وذلك على فترتين صباحية ومسائية.

وتم تشكيل فرق عمل ميدانية تتولى المراقبة على المطاعم والبوفيهات ومحلات بيع الخضار والمخابز ومحلات بيع المواد الغذائية والمراكز التجارية والمحامص ومحلات بيع اللحوم ومعارض الحلويات وخلافه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.