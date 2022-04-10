شكرا لقرائتكم خبر عن استشارية: «التمر» يخفض ضغط الدم ويقي من أمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت استشارية الأسرة والمجتمع د. وصايف العتيبي، أن صوم رمضان هو الفعل الإنساني الأرقى والأسمى في النفس البشرية، وهو أمر في غاية الأهمية إذ يمكن أن يحمي من بعض الأمراض، ويساعد على تخفيف الوزن، وتحسين الحالة النفسية، وذلك شريطة أن يتبع الصائم نظاما غذائيا صحيا، وأن يمارس الرياضة بشكل مستمر من أجل الحصول على صحة جيدة.

وقدمت بعضا من النصائح التي تساعد على صيام آمن وصحي، وأنه على الصائمين تناول ما لا يقل عن وجبتي طعام يوميا، وجبة «السحور» قبل الفجر، ووجبة «الإفطار» عند الغروب، بالإضافة إلى وجبة خفيفة واحدة بعد ساعات قليلة من الإفطار، وعدم الإفراط في تناول الطعام أثناء الفطور لأنه قد يتسبب بعسر الهضم ومشاكل القولون.

وأضافت: يفضل بقدر الإمكان الابتعاد عن الأكلات الدسمة، والاعتماد على تناول المشويات والأطعمة المسلوقة، ويعد بدء الإفطار بتناول التمر وكوب من الماء أو اللبن أمرا أوصى به الرسول محمد «صلى الله عليه وسلم»، إذ يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية، والفوائد الصحية بما في ذلك خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وسرطان القولون، وتخفيف الإمساك، كما يعد التمر من الأطعمة الغنية بالألياف، التي تشعر بالشبع وتعزز من الطاقة.