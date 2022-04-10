شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي سوري: رمضان يزيد الألفة الأسرية.. و«الفتوش» طبقي المفضل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ممارسة الرياضة وقراءة القرآن أهم نشاطات اليوم

قال أستاذ علوم المبيدات والسموم في كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل مشرف وحدة حماية البيئة في جامعة الملك فيصل د. محمد الحجار، المقيم بالمملكة «سوري الجنسية»: إنه يعمل في المملكة منذ عام 2009، أي 13 عامًا بين أهله وناسه، مضيفًا: «لقينا الحب والألفة والصداقة والصدق، ولم أشعر فيها أبدًا بأنني بعيد عن بلدي، بل العكس عندما أسافر منها بعد فترة وجيزة أشعر بالشوق والحنين للمملكة».

وأوضح في حوار لـ«اليوم» أن طبق الفتوش، والشوربة من أفضل الأكلات الرمضانية على مائدة الإفطار، مشيرًا إلى اهتمامه بممارسة رياضة المشي ومتابعة بعض الفقرات الرمضانية، وإلى نص الحوار:

■ هل تشعر باختلاف عن رمضان الماضي؟

- نعم هناك اختلاف بين رمضان اليوم ورمضان الماضي في بعض الأمور، وأهمها أن اليوم الرمضاني كان يوم عمل طبيعي، ولكن بوقت أقصر من المعتاد، ومعظم ما بقي من اليوم عبادة، والذهاب للنوم يكون مبكرًا؛ للاستيقاظ عند وقت السحور على وقع ضرب طبل المسحراتي، الذي يعطي لسحور رمضان ألفة خاصة ونكهة متميزة.

■ وما الشيء المشترك بين الماضي والحاضر؟

- زيادة روابط الألفة في رمضان بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع، وتجمع العائلة على موائد الإفطار، والصلاة جماعة، وكثرة قراءة القرآن، والصدقات التي تخرج بشكل كبير في رمضان.

■ هل لديك برنامج خاص يتعلق بالعبادات؟

- نعم لي برنامج معتاد، وهو قراءة القرآن يوميا وصلاة الفجر جماعة، والحفاظ على صلاة التراويح.

■ هل يتطلب رمضان تغيير جدول العمل أو تفاصيل حياتك العامة؟

- في رمضان بالنسبة لي يبدأ يومي بالعمل من الساعة 9.30 صباحًا، ويستمر حتى أنهي أعمالي وربما لما بعد صلاة العصر، وهذا يعود بشكل أساسي لأنني أنام ساعات كافية لذلك، فإن العمل في المكتب يسير بالشكل المعتاد.

■ ماذا تعني لك الزيارات الأسرية في الشهر الكريم؟

- هي زيارات معتادة وتزيد في شهر الخير والألفة، خاصة على موائد الإفطار، فهي تزيد من الألفة والمحبة والتعاضد الأسري وتعمق الرابط الأسري واحترام الكبير والعطف على الصغير.

■ ما وجبتك المفضلة في رمضان، وبماذا تتسحر؟

- على الإفطار طبق الفتوش، والشوربة وهي أطباق يومية برمضان لا تتغير ولكن الطبق الآخر الرئيسي من الطبخ قد يتغير من يوم لآخر، أما السحور فهو كما اعتدنا عليه من أجبان ولبنة وزيتون وزعتر وبيض مقلي وخضراوات من طماطم وخيار.

■ ما أهم البرامج التي تحرص على متابعتها؟

- أحيانا نشرة الأخبار وبعض الفقرات الرمضانية.

■ ماذا عن ممارسة الرياضة؟

- أحرص على ممارسة رياضة المشي بعد صلاة التراويح.

■ هل تؤدي العمرة في رمضان؟

- نعم أحيانا حسب النية لأداء العمرة وحسب انشغالي بالعمل.

■ ماذا عن نشاط القراءة؟

- يقل في رمضان لانشغالي بقراءة القرآن.