شكرا لقرائتكم خبر عن تعلم اللغة الإنجليزية في رمضان.. نصائح وتوجيهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رمضان هو شهر الخير والبركة، حتى في تعلم لغة جديدة، فهناك سمات لهذا الشهر الفضيل تجعل منه الوقت المناسب لتعلم اللغة الإنجليزية، وباتباع بعض النصائح تزيد الفائدة بإذن الله.

أولاً: من الجيد استغلال فترة رمضان الذي يتغير فيه روتين الحياة اليومية لإدخال بعض العادات الجديدة التي تساعد في تنمية المهارات اللغوية.

ثانيا: أهمية تنظيم الوقت. من الوسائل المعينة على ذلك تخصيص جزء من اليوم لتطوير مهارة لغوية، ولعل ذلك أسهل في رمضان لأن ساعات اليوم تكون أكثر تنظيما من باقي أيام السنة. فيمكن مثلا تخصيص ساعة بعد صلاة التراويح للتركيز على تعلم مفردات جديدة أو قراءة قصة قصيرة أو الاستماع إلى المحادثات في القنوات الخاصة بذلك.

ثالثا: استغلال المشاوير الطويلة أو فترة ازدحام الشوارع بالاستماع إلى (بودكاست) أو الراديو باللغة الإنجليزية. فهي طريقة ممتازة لإبعاد الملل مع الاستفادة في ذات الوقت.

رابعاً: متابعة البرامج الرمضانية باللغة الإنجليزية، كالبرامج الدينية وبرامج الرحلات أو الطبخ مثلاً. فهذه الأنواع من البرامج تكون أسهل في الفهم لوجود الوسائل البصرية ووجود خلفية معرفية لجوانب الحياة اليومية.

أخيراً، المحافظة على استمرار هذه العادات بعد انتهاء رمضان ستحسن من فرص تطوير مهارات اللغة الإنجليزية المختلفة (الاستماع، القراءة، الكتابة، والمحادثة) على مدار العام.