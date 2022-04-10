شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف نسخة من المصحف الشريف خدمة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زوّدت الإدارة العامة للمصاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأرفف والدواليب، بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، والتي بلغ عددها 20 ألف نسخة، تزامنا مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام في شهر رمضان.

وأوضح مدير مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي الذبياني، أن الإدارة زودت أيضا الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها «الإنجليزية والأوردية، والإندونيسية»، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، ووزعت في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.