شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو المسجد الحرام.. عمل دؤوب في خدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعدد من الجمعيات استقطاب المتطوعين لخدمة قاصدي وزوار المسجد الحرام، الذي يعد أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.

استقطاب وتسهيل

وأبان مدير إدارة التنسيق والإشراف تركي محمد الحارثي أن الرئاسة عمدت على عقد الشراكات مع العديد من الجمعيات والجهات المعنية، بهدف استقطاب المتطوعين والتسهيل عليهم للمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

تجارب وخبرات

ولفت إلى أن الرئاسة وصلت إلى تمكين المتطوعين للعمل في عدة مجالات متنوعة ومختلفة لإثراء تجاربهم واكتساب الخبرات، وتواصل الرئاسة التنسيق المستمر بين إدارتها لسد الاحتياجات والتأكد من سير العمل بكفاءة تامة وفق تطلعات القيادة الرشيدة «أيدها الله».

أروقة وساحات

وقال المتطوع «خالد حسين»: إن شعور المساهمة ببذل الجهد في رحاب البيت العتيق ينعكس إيجابا على الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة في تنظيم الحشود تساعد على سير حركة المعتمرين حول صحن المطاف والمصلين بين الأروقة والساحات الخارجية.

آليات وشروط

فيما أوضح المتطوع بجمعية نماء الأهلية محمد الشريف أن جميع الآليات والشروط التي تسمح بالتسجيل تساعد الأفراد في تعزيز القيم الاجتماعية والترابط بين الأفراد التي تنعكس إيجابا، وتسهم في نشر قيم ورسالة الدين الحنيف، مؤكدا سعيه لتعلم لغات متعددة والاستفادة من التنوع الثقافي في رحاب البيت العتيق.