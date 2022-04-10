شكرا لقرائتكم خبر عن الإفطار «على الكورنيش» في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترتسم بين جنبات منطقة جدة التاريخية وشوارعها وميادينها العامة، العادات والتقاليد التي تفوح عطراً وأريجاً في شهر رمضان، الذي يحمل طابعاً خاصاً في المحافظة، عبر العديد من المظاهر الاجتماعية التي اعتاد عليها الأهالي، من توفير المواد الغذائية التي يغلب عليها التنوع في الوجبات من مشروبات ومأكولات شعبية.

ويشهد كورنيش جدة تناول وجبة الإفطار في رمضان، وتبدأ نزهة الأهالي على الكورنيش بعد العصر؛ لمتابعة منظر غروب الشمس، وسماع الأذان عبر مآذن المساجد المنتشرة على طول الكورنيش، متخطين الرتابة المعتادة داخل المنازل في تناول وجبة الإفطار، ليكون لتغيير المكان أثر في الشعور بالمتعة وإدخال البهجة والسرور بين أفراد الأسرة.