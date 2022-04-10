شكرا لقرائتكم خبر عن إجابة أسئلة المعتمرين على مدار الساعة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة شؤون إرشاد السائلين، التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، أعمالها ومهامها في إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى.

وتقدم الإدارة خدماتها عبر ما يقارب 10 مواقع داخل المسجد الحرام، إضافةً إلى 23 كابينة هاتف للرد على السائلين، يقوم عليها 63 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.

وتحرص الإدارة على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم، وحرصا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لعموم المستفيدين، خصصت الإدارة رقمين مجانيين لإرشاد السائلين.