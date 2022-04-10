شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء المرضى» تقف على احتياجات المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت لجنة أصدقاء المرضى بالشرقية زياراتها الرمضانية لمستشفيات المنطقة، بهدف عيادة المرضى والاطمئنان عليهم، والوقوف على احتياجات المستشفيات، وكانت أولى الزيارات لمستشفى الولادة والأطفال.

واطمأنت اللجنة على المرضى وقدمت مساهمات بلغت ٧٠٠ ألف ريال لتوفير أجهزة طبية وتجهيز مشروع خدمات العيون للأطفال.

ومن جانب آخر، فعلت صحة الشرقية حملة «صحتك في رمضان» بالمجمعات التجارية والأماكن العامة، وكذلك مقرات الجهات الحكومية بمنشورات توعوية تحتوي على معلومات صحية ونصائح طبية لصيام صحي وآمن.

وفي القطيف، نظم قسم الصيدلة بمستشفى القطيف المركزي ركنا توعويا بالعيادات الخارجية بعنوان «دواؤك في رمضان»، لتقديم المشورة الصيدلانية والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالأدوية واستخدامها في الشهر الكريم.