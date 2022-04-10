شكرا لقرائتكم خبر عن د. سليمان الحبيب وجامعة جورج واشنطن الأمريكية يحتفيان بتخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على الزمالة الأمريكية في «التطوير الأكاديمي والقيادي بطب الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية بتخريج الدفعة الأولى من الأطباء المتقدمين للحصول على الزمالة الأمريكية «Faculty Development Fellowship» في طب الطوارئ من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، كأول مقدم خدمات رعاية صحية بالقطاع الخاص يقوم بتنظيم هذا الامتحان.

إذ يعد هذا البرنامج الأول من نوعه بالمنطقة لأحد أهم وأحدث التخصصات الدقيقة في طب الطوارئ، الذي يهتم بتطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتحسين الجودة والأداء في القطاع الطبي، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتأتي هذه الخطوة، التي تمثل نقلة نوعيّة بمجال التعليم والتدريب الطبي، عطفاً على اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية وجامعة جورج واشنطن الأمريكية في مجال الخدمات المهنية والتعليمية، التي تضمنت تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ بالجامعة، وبرامج صحية أخرى تستهدف مستقبلاً كل التخصصات الطبية، ولجميع الأطباء العاملين في المملكة.

من جانبه، قال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر وأحد خريجي هذا البرنامج، أن التعاون مع جامعة جورج واشنطن مكننا من الاستفادة من الخبرات والتجارب العريقة، لواحدة من أكبر الجامعات العالمية، التي تميزت بسجل أكاديمي حافل يعود إلى العام 1821، إضافة إلى أنها صنفت ضمن أفضل الجامعات في العالم وفقاً لتصنيفات التايمز للتعليم العالي لعام 2022، والأول على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة «أفضل فرص التدريب» وفقاً لـ«Princeton Review»، ويدرس فيها أكثر من «27» ألف طالب من أكثر من «130» دولة. وبناء على الاتفاقية الموقّعة، فإنه من حق المجموعة ترشيح وتسجيل الأطباء والأكاديميين الراغبين في الالتحاق بالزمالة من المملكة.

يذكر أن أكاديمية د. سليمان الحبيب الطبية نظمت في وقت سابق امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء في الطب الباطني «MRCPI»، وقامت بتدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الممارسين الصحيين، ودأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف تعزيز وتنمية الاستثمار في العنصر البشري، بوصفه أحد عناصر رأس المال الأساسية في العمل، كما أنها أطلقت «21» برنامج زمالة في تخصصات مختلفة، واهتمت بالبحث العلمي وأنشأت مركزاً للبحوث الطبية، كما أصدرت مجلة علمية محكمة، وأطلقت جائزة مجلة د. سليمان الحبيب الطبية للتميُّز البحثي.