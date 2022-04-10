شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فرضية صحية لقياس جاهزية التدخل السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة محافظة الأحساء 12 فرضية، بهدف قياس الجاهزية في التدخل السريع فور وقوع الكارثة.

ومن جانب آخر، لفتت صحة الأحساء إلى تنفيذ 90 زيارة ميدانية لطلبات تجديد أو الغاء التراخيص للمنشآت الصحية الخاصة، كما نفذت 2163 زيارة رقابية على المستشفيات، المراكز الحكومية، المجمعات الطبية والصيدليات.

وفي سياق آخر، نصحت مرضى السكري بتناول كمية كافية من المياه بعد الإفطار، والتقليل من تناول الأغذية الغنية بالسكريات والدهون، وتجنب الإفراط في تناول الطعام؛ وذلك بتقسيم الإفطار إلى عدة وجبات معتدلة، كما بينت أنه يجب على الأم المرضع خلال شهر رمضان، الإكثار من تناول الخضراوات الطازجة؛ لإمداد الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية، والحرص على تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم مثل: الألبان ومنتجاتها، والبيض، لأنها المكون الأساسي للبن الأم.