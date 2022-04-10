شكرا لقرائتكم خبر عن «بيوتهم ما تتصور» حملة لترميم 120 منزلا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية علي الأسمري أن الحملة تهدف لترميم وتأثيث المنازل المستهدفة بمتوسط تكلفة لترميم المنزل الواحد 55 ألف ريال والتأثيث 15 ألف ريال بإجمالي 70 ألف ريال، كما تهدف إلى استقطاب شركاء جدد يساهمون معها في مهمتها، وتسعى الحملة لإشراك الشركات والمؤسسات والتعامل معها لتحقيق الهدف الأسمى في توفير حياة كريمة للأسر الأشد حاجة.
وأشار الأسمري إلى تفاعل وسائل الإعلام والمؤثرين ومشاركتهم في الحملة مما ساهم في تفاعل أفراد المجتمع، وحرصهم على المشاركة والدعم لإسعاد الأسر المحتاجة. وأضاف إن الحملة استخدمت عبارات واقعية تحكى واقع منازل الأسر المستفيدة مثل عبارات «ما تتصور حياتهم، وما تتصور ضيقتهم بس تصور تسعدهم!»، ويأتي ذلك تعبيراً عن واقع الأسر وما يعيشونه في منازلهم وافتقارهم لأدنى مقومات الحياة الكريمة.
يذكر أن حملة «بيوتهم ما تتصور» تأتي امتداداً لحملاتها السابقة في الأعوام الماضية، التي ساهمت في تغطية تكاليف قرابة 54 منزلا، وحققت أكثر من 20 شراكة مع منشآت القطاع الخاص.