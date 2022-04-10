شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي لجمعية «بناء».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الحفل السنوي لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وذلك مساء اليوم الأحد بفندق كمبينسكي العثمان.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن الجمعية تسعى لتوفير 200 وحدة سكنية مؤثثة تؤمن الحياة الكريمة والمسكن الآمن للأيتام واليتيمات للمساهمة في تغيير حياتهم وتمكينهم، وأضاف أنه سبق وأن وقعت الجمعية اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية بهدف العمل على توفير 1000 وحدة سكنية لأسر الأيتام الأشد حاجة لتمكنهم من تملك المسكن الملائم. وأضاف أنه سيتم خلال الحفل تكريم الداعمين وشركاء النجاح الذين ساهموا في تأمين مساكن الأيتام واليتيمات من خلال تمليكهم لوحدات سكنية وذلك بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة سكن الأهلية. مشيرا إلى أن الجمعية تسعى للتكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتقديم خدمات نوعية للأيتام والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتحقيق أهداف الجمعية في بناء شخصية اليتيم وتدريبه وتمكينه.