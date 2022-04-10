شكرا لقرائتكم خبر عن 15 طن تمور للمحتاجين والفقراء ببنجلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين للتمور الفاخرة لعام 1443 في جمهورية بنجلاديش الشعبية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، والمكلف بأعمال الملحقية الدينية بالسفارة علي الزغيبي. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 129 ألف مستفيد، وقد تم توزيعها بمشاركة دعاة الوزارة على المحتاجين والفقراء في مناطق بنجلاديش، في حين تم توزيع 15 طنا من التمور الفاخرة على ما يزيد على 45.000 شخص من المحتاجين والفقراء.

وأوضح السفير الدحيلان أن هذه البرامج تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها بنجلاديش.