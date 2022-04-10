شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف سلة غذائية لتفطير الصائمين بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في الخرطوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في السودان وجنوب السودان، أمس الأول، في الخرطوم، بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني عبدالعاطي أحمد عباس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، والأمين العام للمجلس الإسلامي لجنوب السودان عبدالله برج، وعدد من المسؤولين.

وشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين 15 ألف سلة غذائية، في حين شملت هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور 10 أطنان سيتم توزيعها على عموم الولايات السودانية.

وبين السفير علي بن جعفر أن البرنامج يأتي في إطار العلاقات الأخوية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية عبر مركز الملك سلمان ورابطة العالم الإسلامي، وغيرها من المنظمات السعودية في عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية.

من جانبه، ثمن الوزير السوداني عبدالعاطي عباس جهود المملكة المستمرة في المجال الخيري والإنساني من خلال منظماتها الخيرية في جميع أنحاء العالم والسودان على وجه الخصوص، مبينا أن المشروع سيسهم في خدمة العديد من الأسر.