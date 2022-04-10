شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برنامجي خادم الحرمين للتفطير وتوزيع التمور بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمقر سفارة المملكة بجمهورية إثيوبيا برنامجي خادم الحرمين الشريفين للتمور والسلال الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، حيث وزعت 800 سلة رمضانية متكاملة، و11 طناً من التمور الفاخرة تستهدف أكثر من 8000 مستفيد.

وعبر المفتي العام رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا عمر إدريس ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإقليم أوروميا حاج إبراهيم تحفة ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأديس أبابا سلطان أمان عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين.