شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 22 ألف نسخة من المصحف الشريف لتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، في مقر الوزارة بالعاصمة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبدالعزيز الصقر الذي أشرف على تسليم 22 ألف نسخة من المصحف الكريم، هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف التي تشرف على توزيعها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع سفارات المملكة في دول العالم.

ورفع وزير الشؤون الدينية التونسي شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لحرصهما على تقديم كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف أنحاء العالم.

ونوه الشائبي بما تقدمه حكومة المملكة من جهود لخدمة كتاب الله والحرمين الشريفين وقاصديهما، وقال: «دأبت حكومة المملكة سنويا خلال شهر رمضان على تقديم المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ليتم توزيعها على مختلف المساجد في تونس».

من جانبه، أكد الصقر، على أن هذه النسخ من المصحف الكريم تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الإسلام والمسلمين.