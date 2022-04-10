شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «نسعد لخدمتكم» بالمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّنت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي د. فاطمة التويجري أمس الأول، مبادرة «نسعد لخدمتكم»، التي أطلقتها الإدارة العامة للتواصل باللغات، ممثلة بوحدة لسان الزائرة.

وأوضحت مديرة وحدة لسان الزائرة حنان السحيمي، أن هدف المبادرة خدمة قاصدات المسجد النبوي على اختلاف لغاتهن من خلال نشر الوعي الديني والإرشاد المكاني والرد على استفسارات الزائرات بلغاتهن المختلفة، وذلك من خلال مكتب متنقل داخل القسم النسائي الشمالي الشرقي والشمالي الغربي.