ريال مدريد يجتاز خيتافي ويقطع خطوة جديدة نحو اللقب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على منافسه خيتافي بهدفين دون رد، ضمن فاعليات الجولة رقم 31 من الدوري الإسباني.

سيطر رفاق المدرب الإيطالي كارلو أنشلوتي على مجريات اللعب في معظم أوقات المباراة مع تنظيم عدد من المحاولات الهجومية الخطيرة.

وجاء هدف التقدم عن طريق اللاعب البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 38 وأضاف زميله لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وتوقف رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.