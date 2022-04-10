اخبار الرياضه السعوديه منتخب المملكة لـ «الكيوكوشن» يحقق المركزين الثاني والثالث في إسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السعودي لـ«الكيوكوشن» المركزين الثاني والثالث في بطولة إسبانيا الوطنية الـ41، حيث حقق اللاعب علي توفيق الناصر المركز الثاني، واللاعب سلمان بن عبدالعزيز السليمان المركز الثالث.
ورأس البعثة الأمين العام للجنة «الكيوكوشن» السعودية حمد محمد الدايل، وتضمن الوفد 11 فردا، إضافة للمدرب عمر مخللاتي و7 لاعبين وحكمين.
وكان سفير المملكة في مدريد عزام بن عبدالكريم القين، قد استقبل بعثة المنتخب في مكتبه وهنأهم على ما حققوه من منجزات رياضية كانت بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي من لدن خادم الحرمين وولي عهده حفظهما الله.
وأكد السفير القين أن المنجزات الرياضية المستمرة تؤكد علو كعب الرياضة السعودية ولعل آخرها تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم وتصدر الفرق السعودية العديد من المسابقات الإقليمية والعالمية، مثمنا ما يحظى به الشباب السعودي من دعم حكومي مكنهم من مواصلة التفوق في شتى المجالات.
وتمنى السفير القين التوفيق لبعثة المنتخب الذي يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة، مؤكدا أن هذه المشاركات تعزز من تواجد المملكة في شتى المنافسات الرياضية.
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