كاتب أمريكي: حرب أوكرانيا أخطر على العالم من الحرب العالمية الأولى والثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
اعتبر توماس فريدمان، كاتب ومحلل سياسي أمريكي أن العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أكثر الأحداث قدرة على إحداث تحول في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأخطر مواجهة على العالم من الحرب العالمية الأولى والثانية .
وأضاف فريدمان أنه رغم دمار الحربين العالمتين الواسع إلا أن حرب أوكرانيا هي الأولي التي تؤثر علي العالم بقاراته الخمس عسكريا وإقتصاديا وحتي تكنلوجيا، مشيرا إلي أن حرب بين بلدين فقط أدت إلي إرتفاع أسعار الغذاء وأسعار ضخ البنزين .
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