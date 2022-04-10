محمد بن مسعود - الدمام - جمعية المرأة الساحلية بسيحوتتنفذ عدداً من المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك

المهرة – سيحوت – جمعية المرأة الساحلية

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نفذت جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت عدداً من المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، وطوال أيام الشهر الفضيل، بدعم من مؤسسة النجاح، وفاعلي الخير، امتداداً للمشاريع الخيرية التي نفذتها الجمعية منذُ تأسيسها، وذلك بإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة والمديرية.

و أفادت رئيسة جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، بأن الجمعية نفذت عدة مشاريع خيرية منذُ بدء شهر رمضان لهذا العام، والتي ستستمر طيلة أيام الشهر الكريم، وتستهدف عدة أحياء بالمديرية، و منها:

1_ مشروع توزيع الثلج، لعدد (50) أسرةباليوم ، من ذوي الدخل المحدود

2_ مشروع توزيع الخضروات والبقوليات، لعدد (30) أسرة متعففة.

3_ مشروع (30) طبق بيتزا لعدد من المساجد.

4_ مشروع توزيع اللحوم والخضروات والفواكة، لعدد (40) أسرة متعففة.

وشكرت رئيسة جمعية المرأة الساحلية بمديرية سيحوت الأستاذة أوسان عقيل باعباد، كلاً من ، الأستاذ فايز علي سهيل بلحاف مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة، ومكتب الشؤون الاجتماعية بمديرية سيحوت، لتسهيل عمل الجمعية، ومتابعة كافة المشاريع التي تنفيذها.

كما شكرت باعباد، السلطة المحلية بمديرية سيحوت ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام المديرية، لما تقدمه من دعم، وتذليل كافة الصعاب التي من شأنها إعاقة عمل الجمعية وتنفيذ مشاريعها بنجاح.