فيديو| مشاجرة عنيفة بـ”العصي” بين وافدين في «وادي الدواسر»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، مساء السبت، لحظة اندلاع مشاجرة عنيفة بـ”العصي” بين عدد من العمال الباكستانيين والهنود في “وادي الدواسر”.
وأظهر الفيديو وقوع المشاجرة أمام أحد المحلات التجارية في “وادي الدواسر” وذلك بسبب خلاف بين العمال الذي تطور إلى مشاجرة وضرب بالعصي.
وأبان المقطع، هروب أحد العمال بعد أن تلقى ضربه على رأسه، فيما حاول بعض الأشخاص فض المشاجرة بإعادة العمال إلى محلاتهم.
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