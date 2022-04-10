باكستان.. حجب الثقة عن رئيس الحكومة “عمران خان”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، مساء اليوم السبت، بحجب الثقة عن حكومة رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، وانتهاء ولايته رسميًا، فيما تولى محمد شهباز شريف رئاسة مجلس الوزراء.
وكان البرلمان الباكستاني، قد بدأ مساء السبت التصويت على حجب الثقة عن رئيس الحكومة، فيما استقال رئيس البرلمان ونائبه قبل التصويت.
وفي وقت سابق ذكرت مصادر مطلعة أن حكومة رئيس وزراء باكستان، عمران خان، ستجتمع في الساعة التاسعة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) السبت، في الوقت الذي استمرت فيه تأجيلات اقتراع البرلمان للإطاحة بخان.
وقال أحد مسؤولي الحكومة لرويترز: “لا نعرف جدول أعمال الاجتماع. تلقينا فحسب تعليمات بأن نجتمع”، نقلاً عن رويترز.
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وقبل تأجيله كان تصويت البرلمان مقررًا السبت، وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة؛ وهو ما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في باكستان.
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