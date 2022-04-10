حساب المواطن: بدء إيداع دعم شهر أبريل للمستفيدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، مشيرُا إلى أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

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