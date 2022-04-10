تقييم وجبات الإفطار في المسجد النبوي

وضعت وكالة شؤون المسجد النبوي باركود على وجبات الإفطار، لتقييم الوجبات، والتواصل معها عند الملاحظات أو الاتصال على رقمها المجاني.

وطرحت الوكالة في استفتائها للصائمين عبر الوجبات الغذائية 5 أسئلة، لتقييم الوجبات، ومدى رضاهم عنها، وإمكان إضافة الملاحظات. في المقابل، عقب عدد من المشرفين على أصحاب السفر على بعض الملاحظات حيال تخصيص نوع واحد من التمور، وترك التمور التي تتميز بها المدينة، ومتوافرة لدى بعضهم من المزارعين. كذلك غياب خبز الشريك الذي اعتاد الأهالي والزوار وجوده في السفر الرمضانية بالمدينة المنورة، لما له نكهة خاصة في وجبات الإفطار، وحجمه مناسب مع الوجبة، في ظل استمرار تقديم مخبوزات صغيرة قد لا تتناسب مع الوجبة.

حفظ الوجبة

تركزت الأسئلة والاستطلاع على الخدمات، ومعها خيارات تبدي التميز أو متوسطة أو ضعيفة. وكانت أهم الأسئلة: مدى رضاك عن الوجبة وجودتها؟ وكذلك هل الكمية كافية ؟، ومدى رضاك عن مقدمي الخدمة؟، ومدى رضاك عن عبوات حفظ الوجبة المقدمة؟، وآخر سؤال كان عن مدى الرضا عن الخدمة بشكل كامل؟.

وجبات مغلفة

وحصرت وكالة المسجد النبوي جميع مقدمي خدمات الإفطار في المسجد النبوي وساحاته بـ3 آلاف مقدم خدمة إفطار، وحدثت جميع بياناتهم، حيث يتم تقديم خدمة تفطير الصائمين عن طريق وجبات مغلفة بشكل لائق وموحد، بإجمالى 200 ألف وجبة يوميا، مع منع تقديم الوجبات الساخنة في الساحات، والسماح لحامل تصريح الإفطار بإدخال القهوة والشاي، بالإضافة للوجبات المقدمة من شركات الإعاشة، البالغ عددها 16 شركة، مع التأكيد على مقدمي خدمات الإفطار وشركات الإعاشة التقيد بالتعليمات، حيث يمكن الاستعانة بالمتطوعين في تنظيم خدمة الإفطار.

نصف متر

وبلغ متوسط المساحة لكل صائم للإفطار في التنظيم الجديد قرابة نصف متر، وتمت إضافة ماء زمزم للوجبات لأول مرة. في حين تكون الصفوف باتجاه القبلة على السفرة دون مقابلة للبعض، حيث تتشابه الوجبات الغذائية المقدمة داخل المسجد النبوي وساحاته في المحتوى الغذائي.

الأسئلة الـ5

01 مدى رضاك عن الوجبة وجودتها؟

02 هل الكمية كافية؟

03 مدى رضاك عن مقدمي الخدمة؟

04 مدى رضاك عن عبوات حفظ الوجبة المقدمة؟

05 مستوى الرضا عن الخدمة بشكل كامل؟