ضبط طنين لحوم فاسدة في الدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، ضمن الجولات الرقابية على المراكز الغذائية والصحية في وسط الدمام، طنين و633 كيلو من اللحوم الفاسدة التي يتم تسييحها وبيعها كلحوم مبردة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية، تزامنًا مع شهر رمضان، لضمان الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية الاشتراطات الصحية، وسلامة المنتجات الغذائية.